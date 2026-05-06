Recuperan 2 carros con reporte de robo

En la zona metropolitana potosina, la Fiscalía General del Estado aseguró dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente.

En un primer hecho, durante acciones operativas de la Policía de Investigación localizaron un vehículo sedán marca Nissan, línea Versa, en la localidad El Charquillo del Saucito, en la capital potosina, el cual coincidía con las características de una unidad reportada como hurtada.

Al consultar su estatus en las bases de datos correspondientes, se confirmó el reporte de robo.

En otra intervención, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, personal operativo ubicó un automóvil marca Renault, línea Logan, color rojo, en estado de abandono y sin placas de circulación.

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Tras la verificación, se estableció que también contaba con reporte de robo vigente.

Ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas a una pensión vehicular, quedando a disposición de

Agentes Fiscales de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la FGESLP, quienes realizarán los trámites legales conducentes para su posterior devolución a sus legítimos propietarios.