Recuperan 2 carros con reporte de robo
En la zona metropolitana potosina, la Fiscalía General del Estado aseguró dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente.
En un primer hecho, durante acciones operativas de la Policía de Investigación localizaron un vehículo sedán marca Nissan, línea Versa, en la localidad El Charquillo del Saucito, en la capital potosina, el cual coincidía con las características de una unidad reportada como hurtada.
Al consultar su estatus en las bases de datos correspondientes, se confirmó el reporte de robo.
En otra intervención, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, personal operativo ubicó un automóvil marca Renault, línea Logan, color rojo, en estado de abandono y sin placas de circulación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras la verificación, se estableció que también contaba con reporte de robo vigente.
Ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas a una pensión vehicular, quedando a disposición de
Agentes Fiscales de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la FGESLP, quienes realizarán los trámites legales conducentes para su posterior devolución a sus legítimos propietarios.
no te pierdas estas noticias
Solo daños materiales tras choque en la carretera a Rioverde
Pulso Online
Un camión revolvedora impactó un Tsuru blanco y lo arrastró varios metros, solo hubo daños materiales.
Muere profesor a bordo de su camioneta en Aquismón
Huasteca Hoy
Autoridades locales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía
Choque entre ciclista y motociclista deja a dos lesionados
Huasteca Hoy
El adulto mayor sufrió un golpe severo en el cráneo y fue trasladado al hospital local