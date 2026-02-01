Recuperan dos camionetas y tres tráilers robados

En las últimas 24 horas, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron recuperar dos camionetas y tres unidades de carga mediante distintos operativos.

En la colonia del Valle, en la capital potosina, se aseguró una camioneta Honda CRV en color rojo, modelo 2022, que al ser consultada para conocer su estatus legal arrojó reporte de robo sin violencia del 24 de septiembre del año pasado en el Estado de Jalisco.

En la colonia Villa Fontana, municipio de Matehuala, se aseguró una camioneta Infiniti tipo QX60, color blanco, robada con violencia, el 27 de enero de este año en la comunidad de La Bonita.

Por parte de la División Caminos y con base a acciones preventivas, en el fraccionamiento Bugambilias, en Soledad, se procedió a asegurar un tractocamión marca Peterbilt en color rojo, modelo 2020, que contaba con reporte de robo sin violencia del viernes pasado en la comunidad de La Tinaja, en Soledad de Graciano Sánchez.

En la Delegación de la Pila, los uniformados estatales ubicaron un tractocamión Kenworth, modelo 2022 en color rojo, con reporte de robo con violencia el 29 de enero en Estación Mariposas, así como un tractocamión Freightliner, modelo 2015 en color blanco con una caja seca Wabash en color blanco modelo 2021, robado con violencia el 30 de enero en la colonia Filomeno Mata, municipio de Villa de Reyes.

Las unidades recuperadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que ´sean entregadas a sus propietarios y se investigue sobre los responsables del robo.