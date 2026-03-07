Repartidor de Maseca resulta herido al volcar

logo pulso
Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
TAMUÍN.- Una camioneta doble rodada repartidora de Maseca, se salió del camino y volcó hacia un desnivel cuando circulaba por la carretera estatal Tamuín-San Vicente.

Los paramédicos de la Cruz Roja de Tamuín auxiliaron a Nelson Augusto, empleado de la empresa Maseca y originario de Ciudad Valles, quien la mañana de este viernes sufrió un accidente cerca del rancho Fira, cuando salía de Tamuín hacia San Vicente.

Este hombre tenía a su cargo una camioneta doble rodada, de caja cerrada, en la que transportaba harina de maíz para su reparto en las diversas comunidades de la zona.

Pero por razones desconocidas, en el tramo referido perdió el control del volante y terminó saliéndose de la cinta asfáltica. 

Los paramédicos tuvieron que trasladarlo a un centro médico, pues requería atención especializada ya que las lesiones que presentaba eran considerables.

La camioneta, que acabó inservible debido a los fuertes daños materiales, quedó a resguardo de oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para poder retirarla.

