logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Fotogalería

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021

Las cifras han ido a la baja y reflejan el éxito de la estrategia de seguridad implementada, aseguran

Por Pulso Online

Noviembre 18, 2025 02:58 p.m.
A
Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021

El robo de vehículos en San Luis Potosí ha mostrado una reducción constante durante la actual administración estatal, aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

Informó que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 se registraron 3 mil 822 robos, cifra que bajó a 3 mil 640 en 2022. Para 2023, se cuentan 3 mil 124 unidades robadas y 3 mil 038 en 2024.

La SSPC, señaló que hasta octubre de 2025 se contabilizan mil 662 unidades robadas, lo que proyecta que este año podría cerrar con el nivel más bajo desde 2021.

"Las estadísticas provienen de carpetas de investigación abiertas en las fiscalías del país, y respaldan los resultados de la estrategia integral de seguridad del Gobierno Estatal, que ha permitido disminuir delitos de alto impacto de forma sostenida", concluye la SSPC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021
Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021

Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021

SLP

Pulso Online

Las cifras han ido a la baja y reflejan el éxito de la estrategia de seguridad implementada, aseguran

Más de 80 detenciones durante Buen Fin en la capital
Más de 80 detenciones durante Buen Fin en la capital

Más de 80 detenciones durante Buen Fin en la capital

SLP

Rolando Morales

Fue desplegado desde el jueves en plazas y corredores comerciales de la ciudad

Localizan cuerpos con signos de ejecución en Ahualulco
Localizan cuerpos con signos de ejecución en Ahualulco

Localizan cuerpos con signos de ejecución en Ahualulco

SLP

Redacción

La Fiscalía local señala que son dos los hombres ultimados en un camino de terracería

Llevan ante juez a mujer que apuñaló a hombre en Fracc. Español
Llevan ante juez a mujer que apuñaló a hombre en Fracc. Español

Llevan ante juez a mujer que apuñaló a hombre en Fracc. Español

SLP

Redacción

La FGE informó sobre la detención de la acusada por el homicidio