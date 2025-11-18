Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021
Las cifras han ido a la baja y reflejan el éxito de la estrategia de seguridad implementada, aseguran
El robo de vehículos en San Luis Potosí ha mostrado una reducción constante durante la actual administración estatal, aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Informó que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 se registraron 3 mil 822 robos, cifra que bajó a 3 mil 640 en 2022. Para 2023, se cuentan 3 mil 124 unidades robadas y 3 mil 038 en 2024.
La SSPC, señaló que hasta octubre de 2025 se contabilizan mil 662 unidades robadas, lo que proyecta que este año podría cerrar con el nivel más bajo desde 2021.
"Las estadísticas provienen de carpetas de investigación abiertas en las fiscalías del país, y respaldan los resultados de la estrategia integral de seguridad del Gobierno Estatal, que ha permitido disminuir delitos de alto impacto de forma sostenida", concluye la SSPC.
