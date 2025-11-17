logo pulso
Destaca SLP en robo violento de vehículos

Siete marcas de autos son las más sustraídas por los hampones

Por Martín Rodríguez

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Destaca SLP en robo violento de vehículos

San Luis Potosí ocupa el quinto lugar nacional en robo de vehículos con violencia, y el lugar número 11 en esa conducta delictiva con diversos grados de gravedad, aseguró Genaro Durán Rodríguez, presidente local de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac). Hay un catálogo de siete vehículos que resultan ser los preferidos de los ladrones.

Entre los vehículos con mayor cantidad de reportes de siniestralidad por robo se encuentra el Nissan Versa, vehículo que se ha popularizado después de la salida de circulación del Nissan Tsuru.

Le sigue en incidencia de robo el vehículo Nissan NP-300, tanto en su variedad de pick up como estacas y camioneta cerrada (el vehículo es indistinto) y también el Nissan Sentra.

En el caso de los vehículos tipo SUV, la más robada es la Honda CRV, y le sigue en orden de siniestralidad el Chevrolet Aveo y el Volkswagen Vento, ambos tipos sedán y también popularizados. 

Durán Rodríguez agregó que la marca del vehículo y el lugar que se ocupa es un factor por el que las compañías de seguros aumentan los costos de sus pólizas de riesgo.

El proceso para determinar la pérdida total, inicia con el reporte de robo, continúa con un periodo de espera de un treinta días y la confirmación del que pudiera ser el siniestro, y concluye con la determinación de la pérdida y si entonces el vehículo no apareció, entonces se hace la declaratoria de la pérdida total. 

Dijo que se percibe que la autoridad sí ha estado haciendo algo porque ha venido aumentando la recuperación de automóviles.

