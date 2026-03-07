logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Seguridad

Rescatan a niña abandonada en Zona Centro

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan a niña abandonada en Zona Centro

Una niña de apenas dos años de edad, fue rescatada por elementos de la Guardia Civil Estatal que la vieron deambulando en situación de abandono en calles de la Zona Centro de la ciudad, la recogieron y llevaron a un lugar seguro mientras que se investiga su estado familiar.

De acuerdo a los hechos, la Guardia Civil Estatal, a través de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género, resguardó y puso a disposición a la menor de dos años de edad, luego de ser localizada abandonada en la zona Centro.

Tras tomar conocimiento de los hechos, personal policial activó los protocolos de atención y protección a la infancia, resguardando a la menor, brindándole atención inmediata y la canalización correspondiente para salvaguardar su integridad.

Posteriormente, la niña fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, así como de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancias que darán seguimiento a las investigaciones correspondientes y a las medidas de protección necesarias.

Por ahora las autoridades desconocen sobre los padres o demás familiares de la menor, por lo que ya se investiga por si es víctima de algún tipo de maltrato o si su estancia sola en el centro se trataría de algún descuido. 

