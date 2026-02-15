Salvan a hombre de lanzarse de puente peatonal

Un hombre que intentó aventarse del puente peatonal de la carretera México con la aparente intención de quitarse la vida, fue salvado por policías municipales quienes acudieron a su ayuda una vez que lo detectaron las cámaras de vigilancia del C4 Municipal.

Fue cerca de la una y media de la tarde de sábado, cuando las cámaras detectaron a un hombre que se encontraba por la parte alta del puente peatonal y el cual intentaba acceder hacia la parte externa, con intenciones aparentes de lanzarse al vacío para atentar contra su vida.

Los operadores del C4 dieron la voz de alarma y de inmediato elementos de la Guardia Municipal, Policía Vial y Protección Civil Municipal se dirigieron al puente peatonal ubicado en la carretera México, frente a la Terminal Terrestre Potosina, en donde tuvieron contacto con el supuesto suicida intencional.

Los policías viales hicieron un cierre parcial en la circulación de la carretera, mientras que elementos de la Guardia Municipal capitalina tuvieron el primer contacto con la persona, a quien disuadieron de lanzarse al vacío hasta que pudieron retenerlo.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron con el equipo de rescate para poner a salvo al hombre el cual una vez que recibió ayuda fue trasladado a las instalaciones de la comandancia municipal para prestarle atención psicológica.

Asimismo se buscaría a sus familiares para hacerles entrega del mismo haciendo algunas observaciones para evitar que en un futuro atente de nuevo contra su vida.