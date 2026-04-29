Se accidentan tres maestras en la carretera a Zacatecas

Dos maestras que viajaban en un automóvil resultaron lesionadas al circular por la carretera a Zacatecas, en donde sufrieron aparatosa volcadura al salirse del camino y fue necesario su traslado a un hospital a recibir atención médica.

El hecho tuvo lugar la mañana de este martes en que un total de tres maestras viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet color rojo, sobre la carretera ´49 en dirección de San Luis a Zacatecas.

Fue en el kilómetro 92, a la altura de Salinas de Hidalgo, en donde al tomar una curva la conductora perdió el control del volante y así el carro se salió del camino, dio una voltereta y finalmente quedó en posición normal en área de terracería.

Algunos automovilistas pidieron ayuda y al sitio arribaron los paramédicos de Protección Civil Estatal, quienes atendieron a las docentes María del Refugio de 44 años de edad e Isela de 52 años, ambas originarias de Zacatecas. Debido a sus lesiones tuvieron que llevarlas a un hospital comunitario de la zona para que recibieran la atención requerida, en tanto que la tercera maestra sufrió golpes menores y no quiso ser trasladada.

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En el lugar se esperaba el arribo de elementos de la Guardia Nacional para que tomar conocimiento del accidente y el automóvil, que presentó daños materiales considerables, sería llevado a una pensión mientras se realizan las diligencias legales.