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Sentencian a un maleante a más de 13 años de cárcel

Fue capturado durante un enfrentamiento con la Guardia Nacional

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Sentencian a un maleante a más de 13 años de cárcel
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      Mediante procedimiento abreviado, un hombre encontrado responsable del delito de acopio de armas, posesión de cartuchos y tentativa de homicidio, fue sentenciado a más de trece años de prisión, luego de que la Fiscalía General de la República acreditara su participación en los hechos.

      El ahora sentenciado, Jesús N., fue capturado por elementos de la Guardia Nacional durante un enfrentamiento en el municipio de Matehuala.

      Durante el proceso, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, presentó los medios de prueba suficientes ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, quien le impuso una sentencia de 13 años, tres meses 20 días de prisión y 80 días de multa correspondiente a nueve mil 51 pesos 02 centavos

      De acuerdo con las investigaciones de las autoridades federales,  elementos de la Guardia Nacional, después de recibir un reporte ciudadano referente al robo de un vehículo particular, con GPS y acercarse al punto que arrojaba el geolocalizador, cerca del ejido Guadalupe de los Faz en el municipio de Matehuala, se percataron de la presencia de dos vehículos con personas armadas, quienes sin razón alguna al notar la presencia del personal de seguridad comenzaron a agredir a los elementos con disparos hacia las patrullas e intentaron huir, aunque uno de ellos no logró su objetivo.

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      Al momento de la detención, las autoridades aseguraron seis armas largas, 31 cargadores, 749 cartuchos, tres chalecos balísticos y 69 ponchallantas

      Los indicios asegurados y la persona detenida fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en su representación en San Luis Potosí, quien realizó las indagatorias pertinentes y obtuvo la sentencia referida.

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