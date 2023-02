Sin rastro de 3 mujeres desaparecidas en Ciudad Fernández

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Este 7 de febrero se cumplieron tres meses de la desaparición de Tania Arizbeth Chavarría Córdoba y Yatzell Morazan Loredo, ambas de 26 años de edad, y la salvadoreña Patricia Iraetha, de 29 años de edad, quienes fueron vistas por última vez en el antro "La Gozadera", en Ciudad Fernández.

Desde la madrugada del 7 de noviembre de 2022 se desconoce el paradero de estas tres mujeres.

Briceida Chavarría, hermana de Tania, denunció el hecho, se manifestó y se unió a la búsqueda en campo con el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

Una llamada recibida el 11 de noviembre de 2022, indicó a las autoridades que las mujeres estaban cautivas en una finca en El Capulín, Rioverde, a 20 kilómetros de donde fueron vistas por última vez.

Personal de la CEBP se movilizó al sitio; sin embargo, las autoridades locales los hicieron esperar para lograr entrar. Una vez adentro se localizó una tigresa que fue rescatada por autoridades ambientales. Además, las condiciones del lugar coincidían con los datos proporcionados en la llamada, había un altar de la santa muerte, "el cuarto de los gallos", donde encerraban a los que "se portaban mal".

Al interior de la finca no había personas, pero sí cabello humano y restos óseos no identificados. La tigresa se paseaba de un lado a otro dentro de una jaula y era iluminada por las lámparas de los agentes. En el fondo de la finca había una escalera recargada en una barda, como indicio de que alguien había huido.

La finca no fue revisada por peritos forenses, sólo se recuperó a la tigresa y fue trasladada al Zoológico de Mexquitic. Al no encontrar mayores indicios de la presencia de estas tres mujeres dentro de la propiedad, se cerró esa línea de investigación.

Desde el 28 de noviembre de 2022 no ha circulado más información oficial sobre las diligencias de búsqueda y el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, se ha pronunciado públicamente.

Su último comentario sobre este hecho fue que tenían datos que les permitían establecer que las jóvenes seguían con vida.

Briceida Chavarría, desde el primer momento, indicó que a su hermana y amigas se las habían llevado a la fuerza. Familiares y amigos exigen a las autoridades una respuesta a tres meses de no tener rastro de Tania, Yatzell y Patricia.