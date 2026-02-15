logo pulso
Sólo daños deja carambola en carretera a México

Por Redacción

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Una carambola registrada en la carretera a México y la cima del puente de la avenida Seminario, dejó fuertes daños materiales aunque afortunadamente en este caso no hubo personas lesionadas.

Fue cerca de las nueve de la mañana de este sábado cuando se registró el percance, inicialmente un automóvil Cupra de color gris, se desplazaba sobre los carriles centrales en dirección a Villa de Pozos y a la altura del puente referido, chocó por alcance contra una camioneta a la que a su vez proyecto contra la parte posterior de una tercera unidad, registrándose fuertes daños materiales en los tres vehículos.

A causa del fuerte impacto las unidades terminaron con daños materiales considerables y se esperaba que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo a través de sus compañías aseguradoras para que de esta forma el caso no pasara mayores.

Finalmente, los vehículos participantes fueron retirados mediante grúas a fin de no entorpecer el tráfico en la transitada arteria.

