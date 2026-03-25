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Seguridad

Sorprenden a una pareja robando cemento en negocio

Cámaras de vigilancia los detectaron y se les detuvo cuando ya llevaban el botín

Por Redacción

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a una pareja robando cemento en negocio

Como resultado de coordinación operativa de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, se realizó la detención de una pareja que fue detectada a través de video vigilancia del C4, sustrayendo material de construcción de un comercio ubicado en el Barrio de Tlaxcala.

El material fue recuperado y los involucrados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Oficiales municipales adscritos al C4 Municipal, detectaron a través de videovigilancia a dos personas en el cruce de la avenida de la Paz y 20 de Noviembre, mismos que habían ingresado a un comercio con razón social Huma, de donde sustrajeron bultos de cemento, los cuales colocaron en un carrito de supermercado.

Al detectar el probable hecho constitutivo de delito, se alertó a los agentes adscritos a la seguridad del Barrio de Tlaxcala, en tanto a través de las cámaras se dio seguimiento a la pareja, quienes fueron finalmente detenidos en la calle Nezahualcóyotl.

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Los implicados fueron encontrados en posesión de cinco bultos de cemento gris con un peso de 25 kilogramos cada uno y un rollo de alambre metálico con un peso aproximado de 15 kilogramos.

 Enseguida se procedió a la lectura de derechos que le asisten como personas detenidas a quienes se identificaron como Servando "N" de 55 años, originario de Nuevo León y Juana María "N" de 55 años.

Ambos detenidos, luego de una certificación médica, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se deslindarán responsabilidades.

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