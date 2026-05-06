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Sorprenden con armas blancas a 2delincuentes

Por Redacción

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden con armas blancas a 2delincuentes

Dos hombres fueron detenidos por portación de arma prohibida, por oficiales de la Guardia Civil de Soledad. Los arrestos se realizaron en las colonias Las Palmas y en la Unidad Ponciano Arriaga (UPA), dentro de patrullajes preventivos desplegados para garantizar paz social.

Agentes municipales transitaban sobre la calle República de Perú, en la colonia Las Palmas, donde observaron a un individuo que cometía faltas administrativas, luego de acercarse y entrevistarlo se identificó como Aldo "N" de 30 años, quien mostró una actitud agreisva, encontrándole un objeto punzo cortante similar a una navaja.

Por otro lado, en Avenida Tecnológico, en la colonia UPA, policías soledenses tuvieron contacto con un sujeto que alteraba  el orden, y al acercarse agredió a la autoridad, localizándole a quien dijo llamarse Sion "N" de 53 años, una hoja metálica afilada semejante a una navaja.

A ambos les informaron que serían detenidos por portación de arma prohibida, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán con el debido proceso.

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