Seguridad

Sujeto es aprehendido por abuso de confianza

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Sujeto es aprehendido por abuso de confianza

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de elementos de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Antonio "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza.

El mandamiento judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la parte afectada, en la que se señaló al imputado como probable responsable del ilícito referido.

La querella fue recibida por un agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación correspondiente.

Una vez reunidos los datos de prueba necesarios, el caso fue judicializado y se obtuvo el mandamiento judicial otorgado por un Juez de control.

La detención se realizó en calles del Centro Histórico de la capital potosina, donde agentes investigadores notificaron al imputado del ordenamiento judicial existente en su contra y le hicieron saber los derechos que lo asisten como persona detenida.

Posteriormente, Juan Antonio "N" fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social Número Uno, ubicado en la Delegación La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

