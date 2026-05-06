Sujeto hacía pintas en una propiedad privada
Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de un hombre que fue detectado en flagrancia realizando pintas de grafiti en una propiedad privada.
El implicado, identificado como Eric "N" de 33 años de edad, fue sorprendido cuando realizaba pintas en un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Ricardo B. Anaya y José de Gálvez.
Ante el probable hecho constitutivo de delito de daños, los oficiales municipales informaron el motivo de detención y del procedimiento de certificación médica en el Centro de Internamiento Municipal.
Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica junto con tres latas de pintura en aerosol que traía al momento de su captura.
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