Sujeto "toreaba" vehículos en Carr. a México

Ponía en riesgo su integridad física y la de terceros

Por Redacción

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Sujeto "toreaba" vehículos en Carr. a México

Un hombre que se atravesaba a los vehículos en la carretera a México poniendo en riesgo a su integridad física y la de terceros, fue retirado por personal de Protección Civil Estatal, quienes así evitaron que se registrara alguna tragedia humana.

Fue la mañana de este miércoles que a la Coordinación Estatal de Protección Civil se reportó que había un hombre atravesándose a los vehículos en la carretera a México, a la altura del municipio de Villa de Pozos, por lo que el personal de la dependencia acudió a verificar el hecho y prestar ayuda.

A su llegada al lugar, se encontró que un hombre en aparente situación de calle se encontraba sobre la orilla de la carpeta asfáltica con la intención de atravesarse al paso de los vehículos.

Por tal motivo los socorristas de Protección Civil Estatal conminaron al sujeto a que se retirara del sitio y y aunque se puso renuente finalmente lo convencieron de que no hiciera para que no pusieran en riesgo su vida ni la de terceros.

