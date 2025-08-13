Supervisarán zona del deslave en Circuito Potosí

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que se estudiará la zona del deslave en el Circuito Potosí, cercano a la Vía Alterna, tras el evento registrado el pasado martes. Esto, a fin de descartar posibles riesgos para los automovilistas.

"No es un riesgo de la infraestructura, no tiene nada que ver con la construcción, ese deslave es un evento fortuito que tiene que advertirse antes de abrir a la circulación formal de la vía", expresó el edil.

Durante este martes la Dirección de Protección Civil Municipal informó sobre el deslave de una parte del cerro en la Prolongación Calzada de Guadalupe, en las inmediaciones del Fraccionamiento Campo Azul.

La dependencia municipal confirmó que no se reportaron personas lesionados sino solos daños materiales a un vehículo que circulaba por la lateral del periférico, por lo que se acordonó el área para mitigar los riesgos y se notificó a las autoridades para que realicen la evaluación de la zona.

Al respecto, Galindo Ceballos, señaló que es necesario que, tanto Protección Civil Estatal como Municipal, deben coordinarse para hacer un levantamiento y realizar la obra de contención necesaria en la zona, así como supervisar toda la vía.