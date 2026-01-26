Supuesto homicida es vinculado a proceso

Como resultado del seguimiento puntual a un caso de homicidio calificado ocurrido en el municipio de Ciudad Valles, la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Benito "N", señalado como probable responsable.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, elementos de la Policía de Investigación llevaron a cabo diversas diligencias con apego a la legalidad, trazando líneas de investigación que permitieron el esclarecimiento del caso.

A través de la Delegación Cuarta de la FGE, se integró la carpeta de investigación, logrando reunir datos de prueba suficientes que sustentaron la acción penal en contra del imputado.

Durante la audiencia de continuación de la inicial, derivada del cumplimiento de una orden de aprehensión, la Fiscalía expuso de manera fundada la solicitud de vinculación a proceso ante la autoridad judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al término de la audiencia, el Juez de control resolvió que la petición era procedente, por lo que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Benito "N". Asimismo, a solicitud de esta institución, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

De igual forma, la autoridad judicial autorizó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la FGE continuará fortaleciendo el caso conforme a derecho.