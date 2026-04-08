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Seguridad

Supuesto "narco" es atrapado en San Vicente

Por Redacción

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Supuesto "narco" es atrapado en San Vicente

En el municipio de San Vicente, en la Zona Huasteca, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un sujeto de 38 años de edad, a quien se le relaciona con presunta incidencia delictiva en la región y se le decomisaron múltiples dosis de drogas y artefactos "ponchallantas".

Se trata de Arturo "N", quien, de acuerdo con labores de inteligencia, es señalado como presunto generador de incidencia delictiva en la región Huasteca.

El detenido manifestó estar vinculado como narcomenudista a un grupo delictivo y, durante la intervención, se le aseguraron más de 40 dosis tanto de hierba verde y seca con características de marihuana, como de una sustancia granulada con características de "cristal", así como artefactos conocidos como "ponchallantas".

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de que se determine su situación legal.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado fortalece acciones en los 59 municipios para contribuir a la paz social.

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