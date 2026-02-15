logo pulso
Supuesto violador es apresado en Xilitla

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
XILITLA.- Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Óscar "N", señalado por el probable delito de violación agravada en concurso real con lesiones agravadas en el municipio de Xilitla, según informó la Fiscalía General del Estado.

Los hechos que se le atribuyen al detenido, ocurrieron al interior de un domicilio en la localidad de San Antonio Xalcuayo, donde se presume que la víctima, una adolescente de identidad reservada, fue agredida sexual y físicamente por el imputado.

Tras la denuncia presentada, un agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación Quinta de la FGESLP integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión ante la autoridad judicial, la cual fue concedida.

Posteriormente, el investigado fue detenido por agentes de la PDI en calles de la Zona Centro de Xilitla, donde se le notificó el mandato judicial en su contra y sus derechos constitucionales.

Asimismo, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, donde quedó a disposición de la autoridad solicitante, en espera de su audiencia inicial, en la cual la Fiscalía buscará su vinculación a proceso.

