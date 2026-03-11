logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

También en Ciudad Valles hay quejas contra agentes

Por Redacción

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
También en Ciudad Valles hay quejas contra agentes

CIUDAD VALLES.- Dos menores de edad fueron lesionados a golpes cuando caminaban de la colonia Juárez hacia la zona centro; señalan como responsables a elementos de la Guardia Civil Estatal.

La noche de este lunes, dos adolescentes fueron encontrados tirados y con lesiones en varias partes del cuerpo, junto al monumento de la Tortuga, en el Parque Colosio.

Al auxilio llegaron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y elementos de la Policía Municipal. Ambos requerían atención médica especializada, por eso fueron llevados a un hospital.

Los papás de ambos se enteraron de la situación y llegaron al sitio antes de su traslado. Los menores les dijeron que fueron agredidos por elementos de la Guardia Civil Estatal que andaban en moto, sin motivo aparente, y que además los rociaron con pintura en aerosol.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante esta situación, los familiares solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el segundo visitador, Edgardo Gasca Moreno, acudió para levantar la queja e iniciar el proceso correspondiente.

Por otro lado, los elementos de la Policía Municipal elaboraron un informe que sería enviado a la Fiscalía General del Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Denuncian abuso policial en Salinas, SLP
Denuncian abuso policial en Salinas, SLP

Denuncian abuso policial en Salinas, SLP

SLP

Redacción

Familia acusa a policías estatales de allanamiento y agresión.

Muere una motociclista embestida por camión cañero
Muere una motociclista embestida por camión cañero

Muere una motociclista embestida por camión cañero

SLP

Huasteca Hoy

Fue auxiliada por paramédicos pero murió en la clínica del IMSS de Ciudad Valles

Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos
Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos

Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos

SLP

Redacción

El conductor de una Jeep perdió el control cerca de Circuito Potosí; peritos municipales tomaron conocimiento

Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes
Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes

Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes

SLP

Huasteca Hoy

Menores fueron hallados lesionados en el Parque Colosio; CEDH inició una queja tras el señalamiento contra policías estatales