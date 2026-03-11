También en Ciudad Valles hay quejas contra agentes

CIUDAD VALLES.- Dos menores de edad fueron lesionados a golpes cuando caminaban de la colonia Juárez hacia la zona centro; señalan como responsables a elementos de la Guardia Civil Estatal.

La noche de este lunes, dos adolescentes fueron encontrados tirados y con lesiones en varias partes del cuerpo, junto al monumento de la Tortuga, en el Parque Colosio.

Al auxilio llegaron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y elementos de la Policía Municipal. Ambos requerían atención médica especializada, por eso fueron llevados a un hospital.

Los papás de ambos se enteraron de la situación y llegaron al sitio antes de su traslado. Los menores les dijeron que fueron agredidos por elementos de la Guardia Civil Estatal que andaban en moto, sin motivo aparente, y que además los rociaron con pintura en aerosol.

Ante esta situación, los familiares solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el segundo visitador, Edgardo Gasca Moreno, acudió para levantar la queja e iniciar el proceso correspondiente.

Por otro lado, los elementos de la Policía Municipal elaboraron un informe que sería enviado a la Fiscalía General del Estado.