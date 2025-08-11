Taxista destroza su unidad en carretera a Rioverde

Un choque de taxi con la guarnición terminó en fuertes daños la madrugada de este lunes. Los hechos, en la carretera Rioverde, a la altura de la colonia 21 de Marzo .

El reporte fue cerca de las 02:00 horas, cuando el conductor de un taxi con número económico 0135 , circulaba sobre la carretera con dirección al Periférico Oriente, pero al llegar a la calle de Fernando Zamarripa, pierde el control para chocar con la guarnición y volcar el vehículo, mismo que quedó completamente destrozado del frente y sin motor.

Al llegar las autoridades municipales de Soledad, encontraron el vehículo abandonado.