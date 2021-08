Taxista involucrado en la muerte de hombre seguirá su proceso en libertad 

CIUDAD VALLES.- El taxista que arrolló y ocasionó la muerte de un hombre que estaba tirado sobre la carretera estatal Valles-Naranjo, sigue el proceso legal en libertad.

Fuentes oficiales informaron que Juan L. de 51 años de edad, no fue enviado ante el juez de control, porque luego de analizar el caso, el agente del Ministerio Público determinó que podía continuar el proceso en libertad.

Los factores para este beneficio: no había riesgo de evasión (radica en Valles y se comprometió a no salir de la ciudad) y el delito de homicidio por culpa no es considerado como grave y por lo tanto no amerita prisión preventiva.

Sobre la víctima, fue el jueves pasado cuando fue reconocido plenamente, y se entregó el cuerpo a sus familiares. Llevó en vida el nombre de Marco Antonio, quien contaba con 21 años de edad, y residía en el ejido La Estación, cerca de donde perdió la vida.

Como se informó en su momento, la mañana del pasado 18 de agosto, Marco Antonio, presumiblemente al andar ebrio, se quedó dormido sobre un carril de circulación de la carretera estatal Valles-Naranjo, en el kilómetro 11, tramo Rancho Nuevo - Camillas.

Para su mala fortuna antes del amanecer el taxista Juan, circulaba por ese tramo en su vehículo de transporte colectivo y no lo vio, por eso le pasó encima y ocasionó su muerte.