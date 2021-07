Taxista provoca una carambola en Valles

CIUDAD VALLES. Por omitir un señalamiento de alto, un taxista ocasionó una carambola vehícular en la colonia Cuauhtémoc.

El percance se suscitó la mañana de este miércoles por la mañana, en el cruce de la avenida Salazar y la calle Brasil de la colonia Cuauhtémoc.

Roberto Martínez de 63 años de edad, chofer del taxi 194 del sitio 20 de Noviembre, circulaba por la calle Brasil con dirección de los terrenos de la feria al bulevar Lázaro Cárdenas.

Sin embargo al llegar al cruce con la avenida Vicente C. Salazar no hizo alto, y se atravesó al paso de un taxi de transporte colectivo, con número económico 258, conducido por Dionisio N., de 27 años, quien no alcanzó a detenerse e impactó al taxi verde, proyectándolo contra el autobús número 355 que cubre la ruta Valles – El Naranjo.

Debido al fuerte impacto, Roberto resultó lesionado, al igual que Sheila de 77 años, y Astrid de 45 años, ambas con domicilio en el Ejido Estación 500, pasajeras del taxi de transporte colectivo.

Los paramédicos de la Cruz Roja acudieron al auxilio, y se encargaron de trasladarlos a un nosocomio.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.