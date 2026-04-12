Tráiler deja sin luz a habitantes de la colonia Progreso

Por exceso de dimensiones en la carga, un tráiler tumbó un poste de luz en la colonia Progreso dejando sin energía a los habitantes, además de que también dañó cableado de teléfonos, esto cuando un carro chatarra que llevaba se atoró y originó el incidente.

Después del hecho, el chofer del tráiler continuó su camino y en el lugar dejó el carro que se le cayó y que estaba convertido en escombro metálico.

Los hechos ocurrieron antes de las diez de la mañana de este sábado, inicialmente un tráiler que iba cargado completamente de chatarra circulaba sobre avenida Salk en la colonia Progreso.

Al llegar a la calle de Stephenson, el chofer no calculó la altura de la carga el carro que llevaba hasta arriba se atoró con los cabes de luz y teléfono, los cuales se tensaron hasta que un poste de concreto de la CFE cedió desde la base y acabó derribado atravesado en la calle.

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Ante esto, la energía eléctrica se vio afectada en la zona, así como también las líneas telefónicas de Telmex.

El carro se cayó del tráiler y quedó tirado sobre la avenida Salk, aunque el conductor siguió su camino sin detenerse a hacerse cargo de los daños causados.

Peritos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente y se buscaría al responsable de los destrozos para imponer las sanciones respectivas, además se retiró el carro chatarra para que no obstruyera el tránsito vehicular.