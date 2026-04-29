logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Trailero resulta herido al volcar en la carretera ´49

Por Redacción

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Trailero resulta herido al volcar en la carretera ´49

Un trailero que se diría a la ciudad de Durango, resultó lesionado luego de sufrir aparatosa volcadura cuando transitaba por la carretera ´49 a Zacatecas, fue atendido por los paramédicos y trasladado a un hospital.

El percance tuvo lugar cerca del mediodía de este martes, en que el tráiler con remolque tipo caja circulaba por la mencionada carretera en dirección a Zacatecas, procedía de la ciudad de Querétaro con destino a Durango, Durango.

Sin embargo, fue en el kilómetro 108, en Salinas de Hidalgo, en donde perdió el control del volante y de esta forma el tráiler se volcó sobre su costado derecho, quedando una parte del remolque en el acotamiento y otra en terracería.

El sitio llegaron los paramédicos, que atendieron al conductor de nombre Félix Guzmán de 36 años de edad, originario de Puebla, el cual presentaba diversos golpes y se le trasladaría a un hospital a recibir atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, se esperaba el arribo de elementos de la Guardia Nacional para que atendieran el accidente y el tráiler sería llevado a una pensión para las diligencias correspondientes.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Vuelca vehículo en la Valles-Tampico; tres lesionados
    Vuelca vehículo en la Valles-Tampico; tres lesionados

    Vuelca vehículo en la Valles-Tampico; tres lesionados

    SLP

    Huasteca Hoy

    El conductor perdió el control del vehículo por exceso de velocidad

    Caen dos por balear y atropellar a su víctima en Villa de Reyes
    Caen dos por balear y atropellar a su víctima en Villa de Reyes

    Caen dos por balear y atropellar a su víctima en Villa de Reyes

    SLP

    Redacción

    José "N" y Aurelio "N" fueron asegurados por la PDI en cumplimiento de un mandamiento judicial

    A balazos, ultiman a hojalatero en la Rural Atlas
    A balazos, ultiman a hojalatero en la Rural Atlas

    A balazos, ultiman a hojalatero en la Rural Atlas

    SLP

    Redacción

    Paramédicos del CRUM confirmaron la muerte del hombre ultimado tras recibir varios disparos en la calle Luna.

    Ataque armado en Ciudad 2000 deja un hombre herido
    Ataque armado en Ciudad 2000 deja un hombre herido

    Ataque armado en Ciudad 2000 deja un hombre herido

    SLP

    Pulso Online

    Paramédicos lo trasladaron a la Clínica de IMSS número 50