Trailero resulta herido al volcar en la carretera ´49

Un trailero que se diría a la ciudad de Durango, resultó lesionado luego de sufrir aparatosa volcadura cuando transitaba por la carretera ´49 a Zacatecas, fue atendido por los paramédicos y trasladado a un hospital.

El percance tuvo lugar cerca del mediodía de este martes, en que el tráiler con remolque tipo caja circulaba por la mencionada carretera en dirección a Zacatecas, procedía de la ciudad de Querétaro con destino a Durango, Durango.

Sin embargo, fue en el kilómetro 108, en Salinas de Hidalgo, en donde perdió el control del volante y de esta forma el tráiler se volcó sobre su costado derecho, quedando una parte del remolque en el acotamiento y otra en terracería.

El sitio llegaron los paramédicos, que atendieron al conductor de nombre Félix Guzmán de 36 años de edad, originario de Puebla, el cual presentaba diversos golpes y se le trasladaría a un hospital a recibir atención médica.

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Finalmente, se esperaba el arribo de elementos de la Guardia Nacional para que atendieran el accidente y el tráiler sería llevado a una pensión para las diligencias correspondientes.