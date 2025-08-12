logo pulso
Seguridad

Tras persecución detienen a conductor

El presunto embistió patrullas y vehículos en Xilitla

Por Redacción

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta asegurada tras persecución

Camioneta asegurada tras persecución

Xilitla.– Un hombre identificado como José "N", de 53 años, originario de Guadalajara y residente en Tancanhuitz, fue detenido la tarde de este domingo luego de una intensa persecución que dejó varios vehículos dañados, entre ellos patrullas policiales.

El incidente comenzó tras un reporte de riña en un local de comidas. Al acudir elementos de la Policía Municipal, detectaron que el conductor de una camioneta Chevrolet doble cabina gris, modelo 2017, con placas de Hidalgo, aceleró de forma brusca e ingresó a un domicilio, del que el propietario logró ponerse a salvo.

Al salir, el individuo emprendió la huida, impactando varios automóviles en su trayecto. La persecución continuó por un camino de terracería hacia Las Pozas, donde intentó embestir una motocicleta patrulla. Después tomó la carretera del Túnel rumbo a la comunidad de Tlahuilapa.

En el entronque de Peña Blanca, una patrulla intentó cerrarle el paso, pero el conductor la embistió dos veces antes de seguir su fuga hacia Huichihuayán. Ahí, las corporaciones policiales ya habían desplegado un operativo de cerco.

Al verse acorralado, José "N" aceleró hacia el paraje El Nacimiento, donde abandonó la camioneta e intentó escapar a pie, pero fue finalmente detenido.

El vehículo y el arrestado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes.

