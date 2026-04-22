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Seguridad

Tres ladrones son capturados con todo y el botín

Por Redacción

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Tres ladrones son capturados con todo y el botín

Tres sujetos que fueron sorprendidos robando en distintos casos, fueron capturados por agentes de la la Guardia Civil Municipal de Soledad, dos sustraían tarimas de una Bodega Aurrerá y otro más se había apoderado de una bicicleta.

En una primera intervensión, se detuvo a dos presuntos implicados en el delito de robo a comercio, se trata de Roberto "N" y Luis "N" de 42 y 40 años respectivamente, arrestados en Ricardo B. Anaya en la colonia Jardines del Valle.

Ambos individuos habrían sustraído dos bases de carrito de la Bodega Aurrerá ubicada en esa zona, en los que trasladaban 21 tarimas que pertenecían a la misma tienda.

Tambien, en un hecho ocurrido en la Avenida de los Pinos de la colonia Bugambilias se detuvo a un adulto mayor de nombre Ricardo "N" de 67 años de edad, por la posible comisión del delito de robo de una bicicleta color negra, la cual habría sustraído mediante el uso de una herramienta conocida como cortapernos con la que violentó el candado de seguridad que la sujetaba.

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Tras su detención, las tres personas fueron informadas que quedarían a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, en donde se definirá su responsabilidad legal.

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