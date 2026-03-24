Tres muertos, deja accidente en carretera

Tres muertos y la pérdida total de los vehículos participantes, es el saldo de un fuerte accidente ocurrido la noche del domingo en la carretera a Rioverde, en donde participaron un auto particular y un taxi.

Cerca de las nueve de la noche del domingo, se reportó a los cuerpos de auxilio el choque de dos autos, tratándose del taxi Volkswagen Vento con número económico 1674, así como un auto particular Chevrolet Aveo.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 247 de la carretera a Rioverde, frente al Parque Industrial San Luis y a unos 500 metros del Libramiento Oriente.

En el sitio impactaron de frente los dos automóviles, quedando totalmente destrozados de la parte frontal y de momento se ignora cuál habría invadido el carril para que se suscitara el hecho.

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Una mujer que viajaba en el Aveo quedó sin vida en el interior mientras que los cuerpos de dos hombres acabaron en el acotamiento y se ignora en cuál de los autos viajaban.

Los testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y acudieron los paramédicos a prestar ayuda, pero al valorar a los ahora occisos determinaron que ya nada se podía hacer para salvarles la vida.

El tráfico en ese tramo quedó completamente cerrado a la circulación y elementos de la Guardia Nacional aseguran el área como primeros respondientes para tomar conocimiento del accidente.

Asimismo, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron la inspección y se levantaron los cuerpos, siendo enviados al Servicio Médico Legista para que fueran entregados a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.