logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Un herido, deja fuerte choque

En la rúa a México chocaron un auto y una camioneta, que acabaron destrozadas

Por Redacción

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Un herido, deja fuerte choque

Un lesionado y fuerte daños materiales, fue el saldo registrado durante un aparatoso accidente en la carretera México, en donde una de las unidades participantes acabó volcada sobre el desnivel de la cuneta divisoria de carriles.

El hecho tuvo lugar cerca de las siete de la mañana de este sábado, cuando un automóvil Nissan Versa de color gris y una camioneta Chevrolet de color azul, impactaron en los carriles centrales de la carretera mencionada, a la altura del kilómetro 194.

Debido al fuerte golpe el automóvil Versa terminó sobre el área verde mientras que la camioneta también acabó sobre la cuneta volcada sobre su lado izquierdo, las dos unidades presentaron fuertes daños materiales, en especial a la camioneta que acabó prácticamente en pérdida total.

Una persona que viajaba en la camioneta se ocasionó lesiones de consideración y fue atendida por los socorristas que acudieron al lugar, siendo trasladado a un hospital para que recibiera atención médica requerida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, los agentes policiacos arribaron a tomar conocimiento del accidente el cual ocasionó que el tráfico vehicular se interrumpiera parcialmente hasta que los vehículos participantes fueron retirados y enviados a una pensión para que se lleven a cabo las diligencias legales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece un hombre en andador de avenida Salk
Fallece un hombre en andador de avenida Salk

Fallece un hombre en andador de avenida Salk

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 16:00 horas de este sábado

Rescatan a hombre en lo alto de puente de la 57 (video)
Rescatan a hombre en lo alto de puente de la 57 (video)

Rescatan a hombre en lo alto de puente de la 57 (video)

SLP

Redacción

Por unos minutos se cerró la circulación frente a la TTP

"Tienditas" también operan como empacadoras de drogas: SSPC
"Tienditas" también operan como empacadoras de drogas: SSPC

"Tienditas" también operan como empacadoras de drogas: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

Chofer queda prensado tras despiste en Libramiento Oriente
Chofer queda prensado tras despiste en Libramiento Oriente

Chofer queda prensado tras despiste en Libramiento Oriente

SLP

Redacción

El conductor de un tráiler fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado