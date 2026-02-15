Un herido, deja fuerte choque

Un lesionado y fuerte daños materiales, fue el saldo registrado durante un aparatoso accidente en la carretera México, en donde una de las unidades participantes acabó volcada sobre el desnivel de la cuneta divisoria de carriles.

El hecho tuvo lugar cerca de las siete de la mañana de este sábado, cuando un automóvil Nissan Versa de color gris y una camioneta Chevrolet de color azul, impactaron en los carriles centrales de la carretera mencionada, a la altura del kilómetro 194.

Debido al fuerte golpe el automóvil Versa terminó sobre el área verde mientras que la camioneta también acabó sobre la cuneta volcada sobre su lado izquierdo, las dos unidades presentaron fuertes daños materiales, en especial a la camioneta que acabó prácticamente en pérdida total.

Una persona que viajaba en la camioneta se ocasionó lesiones de consideración y fue atendida por los socorristas que acudieron al lugar, siendo trasladado a un hospital para que recibiera atención médica requerida.

Asimismo, los agentes policiacos arribaron a tomar conocimiento del accidente el cual ocasionó que el tráfico vehicular se interrumpiera parcialmente hasta que los vehículos participantes fueron retirados y enviados a una pensión para que se lleven a cabo las diligencias legales.