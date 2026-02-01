Vándalo rompió cristales a un auto

logo pulso
Febrero 01, 2026
En atención a un reporte, oficiales de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre señalado por el probable delito de daños, hecho registrado en la colonia Salazares, ubicada en la zona norte.

Los agentes municipales acuderon al reporte de habitantes de la calle Primera Privada de Jacarandas, que denunciaba a un familiar como el responsable de dañar un vehículo estacionado en la vía pública.

En el lugar, los agentes municipales constataron el daño a los cristales de un vehículo sedán Chrysler, cuyo propietario solicitó proceder en contra del responsable que permanecía en el lugar.

Ante el señalamiento se realizó la detención de José Mauricio "N" de 25 años, quien fue llevado a certificación médica en el Centro de Internamiento Municipal.

Finalmente se procedió con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

