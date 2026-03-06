Vándalos son encerrados al portar machetes

Dos individuos que traían machetes, fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad como resultado de labores destinadas a combatir la incidencia delictiva.

Agentes municipales transitaban sobre Avenida de los Valles, en la colonia Rinconada del Palmar, donde ubicaron a un individuo que previamente fue denunciado por conducta agresiva hacia transeúntes, por lo que se acercaron para entrevistarlo, identificándose como Cristian "N" de 34 años, a quien le encontraron un objeto punzocortante similar a un machete.

Por otra parte, los oficiales municipales detectaron a un sujeto sobre Avenida Bellavista, en la colonia San José Segunda Sección, quien intentó escapar de la presencia policial, y luego de darle alcance y dialogar con él dijo llamarse Rufino "N" de 68 años, localizándole una hoja metálica con filo con las características de un machete.

A ambos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

