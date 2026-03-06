logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vándalos son encerrados al portar machetes

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Vándalos son encerrados al portar machetes

Dos individuos que traían machetes, fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad como resultado de labores destinadas a combatir la incidencia delictiva.

Agentes municipales transitaban sobre Avenida de los Valles, en la colonia Rinconada del Palmar, donde ubicaron a un individuo que previamente fue denunciado por conducta agresiva hacia transeúntes, por lo que se acercaron para entrevistarlo, identificándose como Cristian "N" de 34 años, a quien le encontraron un objeto punzocortante similar a un machete.

Por otra parte, los oficiales municipales detectaron a un sujeto sobre Avenida Bellavista, en la colonia San José Segunda Sección, quien intentó escapar de la presencia policial, y luego de darle alcance y dialogar con él dijo llamarse Rufino "N" de 68 años, localizándole una hoja metálica con filo con las características de un machete.

A ambos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias
Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

SLP

Redacción

Continúan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad

Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca
Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca

Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca

SLP

Redacción

Operativos en Tancanhuitz y Valles.

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece
Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

SLP

Redacción

Autoridades realizaron maniobras para retirar el vehículo y comenzaron las investigaciones

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57
Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

SLP

Redacción

La unidad se habría quedado sin frenos en una curva; Guardia Nacional resguardó la zona para evitar rapiña