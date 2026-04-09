Vecinos atrapan a aletero y le dan su golpiza

Vecinos de la colonia Laureles del Sur, detuvieron a un presunto aletero al sorprenderlo en el interior de un vehículo cuando sustraía objetos, el sujeto ya cuenta con múltiples antecedentes por casos similares y ahora le dieron su golpiza antes de entregarlo a la policía.

De acuerdo con el reporte, vecinos solicitaron la presencia policial en la intersección de avenida Observatorio y calle Trojes del Granero, donde habían realizado la retención del individuo, identificado como Francisco "N" de 26 años, tras ser sorprendido sustrayendo una mochila de una camioneta.

En el lugar, la parte afectada lo señaló como responsable de la sustracción de sus pertenencias, y al percatarse de la situación, habitantes de la zona intervinieron para evitar su huida, en tanto arribaban los oficiales municipales.

El individuo fue atado a un poste en donde algunos presentes le dieron algunos golpes y decidieron entregarlo a los agentes.

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A petición de la víctima y ante el señalamiento directo, los agentes municipales procedieron con la detención y traslado de Francisco "N" al Centro de Internamiento Municipal, donde se realizó la certificación médica, así como el embalaje de la mochila y los objetos recuperados, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación legal.