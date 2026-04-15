Vehículos causan leve accidente en Periférico

Un camión repartidor de refrescos ocasionó un leve accidente vial en el Anillo Periférico Norte y la entrada a la colonia Los Magueyes, por suerte no hubo personas lesionadas en este hecho.

El reporte se dio después de la una de la tarde de este marte, en que el camión refresquero circulaba sobre la lateral del Anillo Periférico Norte en sentido contrario a la circulación.

Cuando el conductor trató de incorporarse a la calle Josefa Ortiz de Domínguez, la unidad impactó contra un automóvil Chevrolet Spark color amarillo que por ahí circulaba en sentido normal.

Luego del impacto lo dos conductores se detuvieron para dialogar al respecto y elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal llegaron a tomar conocimiento del caso, en espera de que llegaran a un acuerdo ya que no hubo heridos.

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