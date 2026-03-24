logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Fotogalería

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

VIDEO | Cae pareja por robo de cemento en el Barrio de Tlaxcala

Los captaron cámaras del C4

Por Redacción

Marzo 24, 2026 11:31 a.m.
A
VIDEO | Cae pareja por robo de cemento en el Barrio de Tlaxcala

Una pareja fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí tras ser sorprendida presuntamente robando material de construcción en el Barrio de Tlaxcala.

De acuerdo con la corporación, el hecho fue detectado a través del sistema de videovigilancia del C4 municipal, donde se observó a dos personas ingresar a un comercio ubicado en el cruce de avenida de la Paz y 20 de Noviembre, de donde sustrajeron varios bultos de cemento.

Los implicados colocaron el material en un carrito de supermercado y trataron de retirarse del lugar; sin embargo, el monitoreo en tiempo real permitió dar seguimiento a sus movimientos y alertar a policías en campo.

Captados en flagrancia

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La detención se concretó sobre la calle Nezahualcóyotl, donde a los sospechosos se les aseguraron cinco bultos de cemento de 25 kilogramos cada uno, así como un rollo de alambre metálico.

Las personas fueron identificadas como Servando "N" y Juana María "N", ambos de 55 años. Tras la certificación médica correspondiente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que determinará su situación legal.

El material sustraído fue recuperado por las autoridades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

VIDEO | Cae pareja por robo de cemento en el Barrio de Tlaxcala
VIDEO | Cae pareja por robo de cemento en el Barrio de Tlaxcala

VIDEO | Cae pareja por robo de cemento en el Barrio de Tlaxcala

SLP

Redacción

Los captaron cámaras del C4

Cae director de Policía en Matehuala con marihuana y "cristal"
Cae director de Policía en Matehuala con marihuana y "cristal"

Cae director de Policía en Matehuala con marihuana y "cristal"

SLP

Redacción

Se le aseguró también un vehículo oficial Nissan tipo Versa

Vuelca tráiler en Villa de Reyes
Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

SLP

Redacción

Solo deja daños y derrame de diésel

Fotos | Incendio en corralón consume decenas de autos
Fotos | Incendio en corralón consume decenas de autos

Fotos | Incendio en corralón consume decenas de autos

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades aún desconocen las causas del siniestro