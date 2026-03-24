VIDEO | Cae pareja por robo de cemento en el Barrio de Tlaxcala
Los captaron cámaras del C4
Una pareja fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí tras ser sorprendida presuntamente robando material de construcción en el Barrio de Tlaxcala.
De acuerdo con la corporación, el hecho fue detectado a través del sistema de videovigilancia del C4 municipal, donde se observó a dos personas ingresar a un comercio ubicado en el cruce de avenida de la Paz y 20 de Noviembre, de donde sustrajeron varios bultos de cemento.
Los implicados colocaron el material en un carrito de supermercado y trataron de retirarse del lugar; sin embargo, el monitoreo en tiempo real permitió dar seguimiento a sus movimientos y alertar a policías en campo.
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La detención se concretó sobre la calle Nezahualcóyotl, donde a los sospechosos se les aseguraron cinco bultos de cemento de 25 kilogramos cada uno, así como un rollo de alambre metálico.
Las personas fueron identificadas como Servando "N" y Juana María "N", ambos de 55 años. Tras la certificación médica correspondiente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que determinará su situación legal.
El material sustraído fue recuperado por las autoridades.
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