Vinculan a proceso a educadora por violación

Una educadora de la guardería número 1 del IMSS, fue vinculada a proceso por el probable delito de violación en agravio de una infante, esto luego de que, en la audiencia, los agentes de la Fiscalía General del Estado expusieran datos de prueba suficientes ante la autoridad judicial.

Se trata de Leticia N., quien enfrenta el ilícito de violación específica agravada y se le decretó prisión preventiva como medida cautelar a fin de evitar que se sustraiga de la justicia.

Las investigaciones iniciaron a raíz de la denuncia presentada por la madre de la víctima ante la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, quien señaló la probable responsabilidad de la imputada, luego de que la menor refiriera haber sido objeto de tocamientos impropios.

Una vez obtenida la orden de aprehensión por parte de un Juez de control, la señalada fue detenida en la misma guardería donde labora, ubicada frente a la Alameda, momento en el que se le informó sobre el mandamiento judicial existente en su contra y sus derechos constitucionales.

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Durante la audiencia inicial, el Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso y, a petición de la Fiscalía Potosina, impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que la imputada permanecerá interna en el Centro Estatal de Reinserción Social "La Pila".

Adicionalmente, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar datos de prueba para el desarrollo de las indagatorias.