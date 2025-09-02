logo pulso
Violento asalto en banco HSBC de plaza Sendero

Tres maleantes ingresaron a la sucursal y uno rompió el cristal de las cajas

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Violento asalto en banco HSBC de plaza Sendero

Tres delincuentes perpetraron un asalto a la sucursal del banco HSBC ubicada de la Plaza Sendero, en donde obtuvieron botín todavía no cuantificado y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Fue cerca de las diez de la mañana de este lunes, cuando los tres maleantes irrumpieron en el banco y uno de ellos rompió el cristal del área de cajas mientras los otros dos amagaban a clientes y empleados con armas de fuego.

El sujeto que ingresó a las cajas se apoderó del dinero que había, pero no alcanzó a llegar a la bóveda donde se guarda todo el dinero ya que los empleados alcanzaron a cerrarla y accionaron la alarma antiasaltos.

Ya con el dinero del que pudieron apoderarse, los maleantes emprendieron la huida con rumbo desconocido aunque por ahora se ignora qué tipo de vehículo utilizaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron como primeros respondientes ante el reporte del asalto y procedieron a resguardar el área, en tanto que paramédicos del agrupamiento Tritón brindaron asistencia a empleados del banco y algunos clientes que presentaron crisis nerviosa ante las amenazas.

Personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar una inspección en busca de indicios, además agentes de la Policía de Investigación iniciaron ya las indagatorias del asalto, por ahora se revisan las cámaras de seguridad tanto del banco como de la plaza en busca de identificar a los asaltantes.

