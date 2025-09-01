¡GRAN CELEBRACIÓN!

La comunidad del Tecnológico de Monterrey se vistió de azul para conmemorar el 50 aniversario del campus San Luis Potosí.

El director general del campus, Marco Vargas, subrayó el crecimiento y la trascendencia de estas cinco décadas: “A 50 años de este gran sueño, honramos y reconocemos a todas las personas que participaron en la construcción de lo que hoy somos”.

Por la noche, la comunidad se reunió en el festival del aniversario, una velada llena de música, una kermés tradicional y un espectáculo de drones que iluminó el cielo.

A la mañana siguiente se llevó a cabo la Celebración Estudiantil, un encuentro que reunió a estudiantes y colaboradores, para tomar una fotografía aérea, entonar “Las Mañanitas” junto a un mariachi y compartir un pastel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El festejo, con ¡gran alegría!