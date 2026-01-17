Violentos sujetos acaban tras las rejas

logo pulso
Por Redacción

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Derivado de la presencia desplegada en toda la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta agresión y daños a la propiedad, esto en las colonias San Felipe y Quintas de la Hacienda.

En avenida México, en la colonia San Felipe, oficiales municipales fueron recibidos por una persona de la tercera edad, quien señaló a un individuo , quien se identificó como Jesús "N" de 21 años, quien supuestamente lo agredió de forma física, mostrando lesiones visibles, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, en la calle Democracia, en la colonia Quintas de la Hacienda, policías soledenses se presentaron con un ciudadano, quien reportó a un sujeto de arrojar objetos a su casa y romper los vidrios, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Óscar "N" de 33 años.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presuntas lesiones y daños a la propiedad, respectivamente, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

