Vuelca tráiler con melaza al ingresar a la carretera 57

Aparatosa volcadura sufrió un tráiler cargado con melaza de maíz al intentar ingresar a la carretera a México, procedente del libramiento de Villa de Reyes, por suerte no hubo lesionados aunque los daños materiales fueron considerables.

De acuerdo a los hechos, alrededor de las diez de la mañana de este martes el tráiler con remolque tipo tolva, inicialmente se desplazaba por el libramiento de Villa de Reyes.

Cuando arribó a la carretera a México, el conductor tomó el ramal para ingresar a esa vía pero al ser de curva prolongada, al parecer le ganó el peso de la tolva y así el conductor se descontroló.

Finalmente el tráiler se volcó sobre su costado izquierdo en el ramal, quedando la tolva fuera del camino y la cabina obstruyendo la zona de rodamiento, incluso destruyó un tramo de la contención metálica.

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En el sitio hubo derrame de diésel sobre el asfalto y elementos de la Guardia Nacional acordonan el área para evitar otros percances, siendo retirado el tráiler mediante grúas a una pensión particular.

Por suerte no se reportaron personas lesionadas en este caso aunque los daños que presentó el tráiler fueron considerables, además de los causados a la contención metálica.