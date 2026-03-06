Vuelca tráiler en la ´57 al quedarse sin frenos

Un tráiler que transportaba frascos de mayonesa sufrió aparatosa volcadura al quedarse sin frenos cuando circulaba por la carretera a México, a la altura del municipio de Santa María del Río.

Como era de esperarse, los pobladores intentaron apoderarse de la mercancía pero en este caso la Guardia Nacional pudo evitar que se cometiera la rapiña.

El accidente se registró después de las 15:00 horas del miércoles cuando el tráiler color blanco con rojo, de la empresa Sánchez Trucking, circulaba por la mencionada carretera en dirección de Querétaro a San Luis.

Fue a la altura del kilómetro 174, por la comunidad Los Pilares, perteneciente al mencionado municipio, en donde el tráiler se quedó sin frenos al tomar una curva y sin que el conductor pudiera controlarlo terminó volcado sobre su costado izquierdo a la orilla de la cinta asfáltica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Parte de la carga quedó esparcida en el lugar y algunos automovilistas y pobladores intentaron apoderarse de la misma, pero elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron al lugar a tiempo y no lo permitieron, resguardando totalmente el área.

Por suerte el conductor salió ileso en este caso y los agentes de la Guardia Nacional ordenaron el retiro del tráiler hacia una pensión particular para que se llevaran a cabo las diligencias legales.

También se esperaba en el lugar el arribo de otro vehículo para que la carga de mayonesa fuera trasvasada y que pudieran ser transportada a su destino.