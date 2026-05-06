Vuelca un camión cañero en la Valles-Naranjo
CIUDAD VALLES.- Un camión cargado de caña se salió del camino y volcó cerca del acceso al paraje Micos; el chofer resultó ileso.
Lo anterior sucedió este martes por la tarde, entre los ejidos Rancho Nuevo y El Platanito, al poniente de Ciudad Valles, a donde llegaron para tomar conocimiento los oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos.
De acuerdo con la información recabada, el chofer del camión quinta rueda salió de Tamuín cargado con caña picada y se dirigía al ingenio Beta San Miguel, del municipio de El Naranjo.
Pero, presuntamente, al pasar por una hondonada, su unidad tuvo una falla mecánica, lo que provocó que perdiera el control del volante y terminara volcando hacia la derecha.
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El camionero pudo salir por sí mismo de la cabina, pues no sufrió lesiones. Los policías se encargaron de resguardar la zona y pidieron apoyo de grúas para retirar la unidad accidentada.
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