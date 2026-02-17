logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

36 detenidos en un día: la mayoría por narcomenudeo en SLP

Sumario corto: Operativos estatales dejaron capturas por droga, robo y violencia familiar.

Por Redacción

Febrero 17, 2026 01:48 p.m.
A
36 detenidos en un día: la mayoría por narcomenudeo en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó la detención de 36 personas durante la implementación del Plan Integral de Seguridad en los 59 municipios de San Luis Potosí.

De acuerdo con el reporte oficial, 23 de las detenciones fueron por probables delitos contra la salud, tres por robo, tres por violencia familiar y tres por conducir vehículos con reporte de robo.

Acciones y resultados de la Secretaría de Seguridad

Además, se registró la captura de una persona por portación de arma prohibida, una por allanamiento, una por conducir con placas sobrepuestas y otra más por delitos contra la seguridad de tránsito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia señaló que los resultados derivan de operativos permanentes de la Guardia Civil Estatal, así como de denuncias ciudadanas que permiten la actuación de las autoridades.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes para el seguimiento legal de cada caso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP
Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP

Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP

SLP

Martín Rodríguez

Comenzarán a operar en junio de 2026 con destinos nacionales e internacionales

Aprueban creación de Fiscalía especial para desapariciones
Aprueban creación de Fiscalía especial para desapariciones

Aprueban creación de Fiscalía especial para desapariciones

SLP

Ana Paula Vázquez

Para su funcionamiento, el Presupuesto de Egresos 2026 contempla una asignación de 4 millones 696 mil pesos

36 detenidos en un día: la mayoría por narcomenudeo en SLP
36 detenidos en un día: la mayoría por narcomenudeo en SLP

36 detenidos en un día: la mayoría por narcomenudeo en SLP

SLP

Redacción

Sumario corto: Operativos estatales dejaron capturas por droga, robo y violencia familiar.

Sigue la fuga en Niño Artillero; afecta a comercio y peatones
Sigue la fuga en Niño Artillero; afecta a comercio y peatones

Sigue la fuga en Niño Artillero; afecta a comercio y peatones

SLP

Rolando Morales

La fuga de agua en avenida Niño Artillero lleva semanas sin solución y afecta comercios y tránsito.