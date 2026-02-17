36 detenidos en un día: la mayoría por narcomenudeo en SLP
Sumario corto: Operativos estatales dejaron capturas por droga, robo y violencia familiar.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó la detención de 36 personas durante la implementación del Plan Integral de Seguridad en los 59 municipios de San Luis Potosí.
De acuerdo con el reporte oficial, 23 de las detenciones fueron por probables delitos contra la salud, tres por robo, tres por violencia familiar y tres por conducir vehículos con reporte de robo.
Acciones y resultados de la Secretaría de Seguridad
Además, se registró la captura de una persona por portación de arma prohibida, una por allanamiento, una por conducir con placas sobrepuestas y otra más por delitos contra la seguridad de tránsito.
La dependencia señaló que los resultados derivan de operativos permanentes de la Guardia Civil Estatal, así como de denuncias ciudadanas que permiten la actuación de las autoridades.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes para el seguimiento legal de cada caso.
