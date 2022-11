5 municipios no presentaron proyectos de infraestructura a Gobierno, reprocha Gallardo

De los 58 municipios del estado, un total de cinco no presentaron ni un solo proyecto de infraestructura al Gobierno del Estado, reclamó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“Es falta de voluntad(...), yo no sé si no quieren a su pueblo”, señaló.

La primera vez que el mandatario hizo este reclamo fue a principios de julio pasado durante una visita al municipio de Villa de Reyes, pero en ese entonces eran siete las administraciones municipales las que no se habían acercado a presentarle proyectos para obras de infraestructura, una de ellas era dicho municipio, pero luego de que se produjo la reconciliación política con la entonces alcaldesa Erika Briones, el municipio salió de la lista.

A un mes de que concluya el 2022, Gallardo Cardona manifestó que es increíble que, aunque las y los alcaldes de estos cinco municipios sean testigos de que se están llevando a cabo diversos proyectos de infraestructura, no se hayan acercado a presentar alguno para mejorar las condiciones de vida de sus gobernados.

Destacó que municipios “que pensaron que no les íbamos a hacer obra como el caso de Rioverde, que le hicimos el bulevar de más de 300 millones y más calles, el caso de la misma capital que se llevó 2 mil millones en obra, y hay municipios que no llevaron ni siquiera un proyecto de un millón de pesos, entonces yo no sé si no quieren a su pueblo o no piensan que se los íbamos a hacer”.

Reiteró que se trata de falta de voluntad por parte de los señalados, aunque enfatizó que de su parte no es política, porque si fuera así “no le hubiéramos hecho obras a la capital, a Rioverde, a Matehuala, que son partidos contrarios, en Matehuala les hemos dado 300 millones”.

Al ser cuestionado sobre cuáles eran estos cinco municipios, pidió que fuera el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez quien diera a conocer los nombres, para que él fuera “el malo”, lo cual se le cuestionó por medio de su equipo de prensa por parte de este medio de comunicación, pero hasta el momento no se ha brindado la información.