81% de empleos generados tras pandemia son informales: Coparmex

Derivado de la crisis de la pandemia la generación de empleos se ha visto afectada no sólo en el ritmo de la creación de nuevos espacios de trabajo, sino en las condiciones de las mismas, ya que éstas no cuentan con las características necesarias para ser consideradas en el ámbito de la formalidad.

En entrevista, el presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex Nacional, Jaime Chalita Zarur, declaró que es alarmante el crecimiento del empleo informal, pues

recordó que de acuerdo a los datos del INEGI, y los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se han generado 12.3 millones de empleos, de los cuales 10 millones (81.4%), son de carácter informal, es decir, no existen las prestaciones laborales y de acceso a los servicios de salud.

"La crisis generada por la pandemia ha orillado a cada vez más personas a recurrir a un empleo informal o simplemente a incorporase al ambulantaje, que le permitan tener para sus gastos mínimos", indicó.

El líder empresarial subrayó que para que las empresas sean generadores de trabajos con las exigencias para ser considerados como formales, se requiere de condiciones adecuadas en el aspecto económico, social y de seguridad, aspectos en donde los gobiernos deben poner atención.

"El empleo informal tiene vulnerable al trabajador, que carece de cualquier tipo de prestación e incluso, en el aspecto de salud, no puede acceder a los servicios básicos, por lo que es importante que nosotros como empresarios podamos crear ese tipo de empleos", puntualizó.

El presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex Nacional, dijo que según el Inegi, durante junio de 2021 la población ocupada total alcanzó 55.1 millones de personas, siendo los hombres el sector con más ocupación con 33.6 millones, mientras que la de mujeres fue de 21.4 millones.

"La Coparmex y sus centros empresariales de todo el país se comprometen a seguir generando empleos formales, que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores, por lo que creemos que entre un trabajo conjunto entre gobierno federal y de los estados, lo podremos conseguir", destacó el empresario potosino.