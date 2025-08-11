logo pulso
A la baja, casos de embarazos en alumnas de secundaria: SEGE

"Se han combatido, no al 100 por ciento, pero se ha reducido en gran medida", aseguró Juan Carlos Torres Cedillo

Por Rubén Pacheco

Agosto 11, 2025 01:24 p.m.
A
Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Si bien el embarazo en adolescentes ha disminuido en el nivel secundaria, sigue presentándose en cierto porcentaje, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

"Se han combatido, no al 100 por ciento por supuesto, pero se ha reducido en gran medida", adujo.

La semana antepasada, Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, alertó que el 20 por ciento de los nacimientos anuales en la entidad, corresponden a mujeres adolescentes.

El funcionario estatal afirmó que mediante la colaboración con las y los decentes, la SEGE atiende también los casos en donde las alumnas fueron abusadas sexualmente por profesores, compañeros de la escuela o incluso, familiares y padres de familia.

"Esto nos llega en las escuelas. Ahí es donde se detectan todos los síntomas de este tipo de violaciones y se canalizan a las diferentes instituciones", complementó.

SLP

Rubén Pacheco

"Se han combatido, no al 100 por ciento, pero se ha reducido en gran medida", aseguró Juan Carlos Torres Cedillo

