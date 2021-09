"A los Olivares Robles ya no los apoya nadie"

Pablo Martínez, representante de comerciantes del Centro de Abastos, mencionó que la comunidad estaba muy enojada con los señores Olivares Robles, Tomás y José Luis, por los malos manejos en el patronato y por tal motivo ya no cuentan con el respaldo de nadie.

"Declararon que los inconformes sólo éramos once bodegueros y el resto chalanes, pero sí, la comunidad estaba muy molesta, ellos son solo dos en el Patronato, no tienen a más gente que los respalde y aun así hicieron esas declaraciones para luego ya no dar la cara", recordó el comerciante.

Abundó que, además ya cumplieron su tiempo y que extraña que estén aferrados a la dirigencia. "Bajaron 10 millones de gobierno del estado y algunos más del municipio y la verdad no sabemos en dónde los invirtieron. Pienso que por ahí va la cerrazón y que no quieran dejar el Patronato".

También dijo que gobierno del estado "les hizo segunda" al cerrarles las puertas porque cuándo salió la convocatoria no se presentaron solo la gente de gobierno y por tal motivo se tomó la decisión de tomar las oficinas del Patronato.

"En la Central de Abastos solo vimos arregladas cuatro rampas y dos pasajes para los diableros y lo demás está en reprobables condiciones de esta manera se requiere meter mano para que salgamos adelante", señaló.