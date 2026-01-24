logo pulso
Por Rubén Pacheco

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A proceso, taxista que habría causado un mortal choque

 El taxista que provocó un accidente vehicular el pasado 16 de enero en la carretera 57, donde fallecieron dos jóvenes, fue vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva justificada, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

En el incidente murieron los hermanos Jaasiel de 19 años y Evelyn de 14 años, quienes se movilizaban en dicha vialidad en el tramo de la avenida Topacio y la avenida Dalias, en la colonia Jardines del Sur. La fiscal general desglosó que el día de los hechos fue detenido por la Guardia Municipal capitalina y puesto a disposición del Ministerio Público, representación social que judicializó la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo agravado.

"Toda vez que el Código Penal establece como agravante el hecho de que sea de transporte de personal, sobre todo, cuando se trata de dos o más muertes de personas. La persona ya fue vinculada a proceso el día de ayer", explicó.

Refirió que dentro de la investigación ministerial robustecida con los reportes de tránsito y periciales, se presume que el conductor del carro de alquiler está vinculado con el accidente mortal. El año pasado, la FGE investigó 314 denuncias por homicidio culposo registrados en accidente de tránsito, de acuerdo con el reporte anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

