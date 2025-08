A SSPC se le “olvida” pagar bono a la GCE

Nueva movilización pone en evidencia que el Gobierno del Estado no pagó completos los bonos de operatividad a la mitad de los elementos de la Guardia Civil. El secretario de Seguridad Pública, Jesús Juárez Hernández, prometió que entre miércoles y jueves quedaría resuelto el asunto. Policías amagaban con parar actividades justo en medio de la organización de la Feria Nacional Potosina, en caso de incumplimiento.

Adriana Moya, en representación de agentes en activo de la Guardia Civil, estaba por iniciar una manifestación en el exterior del Edificio de Seguridad Pública del Estado, cuando fue recibida de inmediato por funcionarios del área, a los que se incorporó Jesús Juárez Hernández. Se fueron a reunión privada.

La propia representante de los policías, dijo que se movilizaron por el que el gobierno estatal no depositó a la mitad de los elementos, el bono de operatividad que les corresponde por acuerdo del propio gobierno. Dijo que inicialmente, el jueves se reunió con una “licenciada Dalia”, asignada a lo que se denomina “Potencial Humano”, con quien antes había logrado acuerdos o por lo menos una forma armónica de negociar las cosas, pero esta vez le proporcionó un trato cortante, y justificó que no era su responsabilidad que no se les hubiera pagado el bono.

Dijo que su interlocutora le echó la culpa a la Oficialía Mayor, pero recordó que la falta de pago es asunto de la Secretaría de Seguridad Pública, y finalmente fue el secretario quien acordó que les resolvería el problema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí