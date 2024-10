"¿Cuántas muertes más para sanciones ejemplares?" pregunta padre de joven fallecido en Rich

Rodrigo Espinosa Martínez, padre de Roy, uno de los jóvenes que perdió la vida tras el desplome de un barandal en el antro Rich el pasado 7 de junio, denunció sentirse abandonado por las autoridades desde los primeros días del incidente.

"Nunca, nunca, nunca he tenido un acercamiento," enfatizó Espinosa, aclarando que, aunque al inicio del caso hubo contacto con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceeav), este apoyo se desvaneció rápidamente.

"A los primeros días, el licenciado (Miguel Ángel García) Amaro se acercó con nosotros y nos ofreció apoyo psicológico y para gastos funerarios, pero luego desaparecieron totalmente," explicó.

Espinosa destacó que, pese a la gravedad de los hechos, ningún representante del gobierno estatal ni municipal ha mantenido contacto con su familia.

El padre de Roy también reveló que, aunque tuvo un encuentro con el presidente municipal, este fue breve y no generó seguimiento. "Solo lo vi una vez," comentó Espinosa, añadiendo que no ha tenido contacto con el gobernador ni con personal de la Secretaría General de Gobierno.

"Yo hablo por mí y por mi familia; con nosotros no ha habido ningún acercamiento," afirmó.

A pesar de las declaraciones de algunos funcionarios sobre un supuesto acompañamiento a las familias afectadas, Espinosa aclaró que en su caso no ha sido así. "Yo he visto declaraciones donde dicen que van mano a mano con los papás, pero conmigo no," insistió.

El padre también relató que el único apoyo ofrecido en este periodo de seguimiento judicial ha sido un monto de 800 pesos para cubrir los traslados al penal, una cifra que él considera insuficiente dada la situación. "Lo cual, pues bueno, sin comentarios," expresó, dejando claro su descontento.

Al referirse a las sanciones impuestas a los funcionarios, Espinosa expresó su desacuerdo con la decisión de inhabilitarlos solo por seis meses o un año, calificándola como insuficiente. "¿Cuántas muertes más se necesitan para que haya una sanción ejemplar?" cuestionó.